Владимир Путин поддержал позицию «ЕР» по НДС

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поддержал позицию «Единой России» по НДС и упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса.

Он предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН, отметив, что этот вопрос уже обсуждался с бизнесом и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее «Единая Россия» уже выразила поддержку малому бизнесу по НДС, и этот вопрос поднимался на встречах с избирателями, став частью предложений в новую народную программу партии.

Напомним, с 1 января 2026 года основная ставка НДС в Саратовской области повышена с 20% до 22%. Представители саратовского бизнес-сообщества высказывали опасения из-за изменений в системе налогообложения.

Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин предложил властям отказаться от дальнейшего снижения порога выручки, за которым возникает обязанность платить НДС. По его мнению, лучшим решением было бы возвращение к налоговым ставкам прошлого года.

Ольга Сергеева