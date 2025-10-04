Пожар на 10 гектарах у трассы в СНТ под Энгельсом потушили дачники и добровольцы

В Энгельсском районе дачники и добровольцы 2 октября предотвратили крупный пожар, угрожавший садовому товариществу «Искра-4».

Возгорание сухой травы площадью 10 гектаров началось днем у трассы и из-за сильного ветра быстро распространилось в сторону жилых домов.

Первым на опасность отреагировал дачник Андрей Гончаров, который вместе с соседями начал тушить подступавший к постройкам огонь. К ним быстро присоединились добровольцы из села Липовка. Совместными усилиями им удалось сдержать распространение пламени до прибытия пожарных расчетов.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неочищенная от сухой растительности территория СНТ. Органы пожарного надзора готовят предупреждения для правления товарищества, — сообщили в региональном МЧС.

Ольга Сергеева