Саратовцам рассказали о назначении единого пособия на фоне повышения МРОТ в 2026 году

В Госдуме рассматривают законопроект о повышении МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года (сейчас — 22 440 рублей).

Это изменение повлияет на условия получения единого пособия для семей с детьми. Требуемый среднедушевой доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее 4 МРОТ за год. Таким образом, планка дохода повысится с 89 760 рублей в 2025 году до 108 372 рублей в 2026-м.

При расчете алиментов без судебного решения их размер определяется долей от МРОТ: на одного ребенка — 6 773,25 рубля, на двоих — 9 031 рубль, на троих и более — 13 546,5 рубля. При наличии решения суда учитываются фактические выплаты.

Ольга Сергеева