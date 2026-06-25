Пожар мусора на свалке в Саратове грозит обернуться уголовным делом

Прокуратура начала проверку по факту возгорания мусора на свалке в Заводском районе Саратова.

Точное местоположение свалки и дата пожара надзорным ведомством не уточняются.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По её итогам собранные материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

В прокуратуре сообщили, что по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье 251 УК РФ — «Загрязнение воздуха». Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если это повлекло загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха.

Ольга Сергеева