Сотрудникам саратовского НИИ руководство задолжало семь миллионов рублей

В Саратове сотрудники одного из научно-исследовательских институтов столкнулись с длительными задержками заработной платы.
Общая сумма задолженности перед коллективом НИИ, который занимается исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук, составила семь миллионов рублей.
Поскольку руководство института не предпринимало мер по погашению долга, работники были вынуждены обратиться в комиссию по трудовым спорам. По итогам рассмотрения дела руководителю НИИ выдали исполнительное удостоверение, которое обязывало его незамедлительно выплатить все причитающиеся суммы.
Для принудительного исполнения решения были привлечены судебные приставы, которые:
- возбудили 95 исполнительных производств;
- наложили арест на банковские счета организации;
- запретили руководителю совершать сделки с принадлежащими ему семью автомобилями.
Только после применения этих обеспечительных мер сотрудники НИИ получили свои заработанные деньги.
Ольга Сергеева