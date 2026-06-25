Сотрудникам саратовского НИИ руководство задолжало семь миллионов рублей

В Саратове сотрудники одного из научно-исследовательских институтов столкнулись с длительными задержками заработной платы.

Общая сумма задолженности перед коллективом НИИ, который занимается исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук, составила семь миллионов рублей.

Поскольку руководство института не предпринимало мер по погашению долга, работники были вынуждены обратиться в комиссию по трудовым спорам. По итогам рассмотрения дела руководителю НИИ выдали исполнительное удостоверение, которое обязывало его незамедлительно выплатить все причитающиеся суммы.

Для принудительного исполнения решения были привлечены судебные приставы, которые:

возбудили 95 исполнительных производств;

наложили арест на банковские счета организации;

запретили руководителю совершать сделки с принадлежащими ему семью автомобилями.

Только после применения этих обеспечительных мер сотрудники НИИ получили свои заработанные деньги.

Ольга Сергеева