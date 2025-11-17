Пожар в инфекционной больнице Саратова: губернатор потребовал найти виновных

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал провести тщательное расследование причин пожара в Областной инфекционной больнице, произошедшего в ночь на 13 ноября.

Глава региона поручил привлечь к ответственности виновных.

По данным МЧС, возгорание охватило 150 кв. метров. В результате семь человек с отравлением продуктами горения госпитализированы. Всего из здания эвакуировали 97 пациентов и сотрудников. На месте работали 48 спасателей и 10 единиц техники.

Основное внимание сейчас уделяется установлению причин пожара и оценке ущерба.

