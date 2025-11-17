В СФР рассказали саратовцам о сроках продления единого пособия на детей

В Социальном фонде России напомнили жителям Саратовской области о правилах продления единого пособия.

Подать заявление можно в последний месяц действия выплаты или в следующем после её окончания. Например, если выплата заканчивается 30 ноября 2025 года, обратиться можно в ноябре или декабре.

Способы подачи заявления:

Через портал «Госуслуги»;

В клиентской службе Отделения СФР;

В МФЦ по месту жительства.

При одобрении выплаты продолжаются без перерыва. Деньги обычно поступают 3-го числа за предыдущий месяц.

Ольга Сергеева