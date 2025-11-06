Пожароопасный сезон в лесах Саратовской области официально завершился

В лесных массивах Саратовской области официально завершен период повышенной пожарной опасности. Распоряжение об окончании сезона, связанного с риском возникновения пожаров, было подписано главой Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, Константином Дорониным, первого ноября.

«Установить окончание пожароопасного сезона 2025 года в лесах на территории Саратовской области в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории области осадков», — отметил министр.

Данное распоряжение вступило в законную силу с момента подписания. После завершения сезона, ответственные лица из подведомственных министерству организаций, таких как лесхозы и лесничества, проведут анализ работы по ликвидации возгораний. Кроме того, будет проведена проверка наличия и состояния специализированной техники и оборудования, предназначенных для борьбы с лесными пожарами, находящихся на лесопожарных станциях. Также будет обеспечено проведение ремонтных работ, консервация и надлежащее хранение всего необходимого инвентаря, оборудования и техники.

Мониторинг пожароопасных ситуаций в лесах, а также их анализ и инвентаризация лесопожарной техники позволяют эффективно беречь и сохранять лесные хозяйства, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуся Иванова