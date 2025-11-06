Саратовцы могут принять участие в акции «Макулатура, пластик и металлолом рулят-2025»

Жителей Саратова приглашают присоединиться к акции «Макулатура, пластик и металл – в дело-2025». Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, оказывающий поддержку детям, пострадавшим в автокатастрофах, информирует о проведении всероссийской акции «Макулатура, пластик и металлолом рулят» в рамках проекта «Вторсырье рулит». Акция стартует 24 октября и продлится до 24 декабря, будучи приуроченной к нескольким важным датам: Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и Международному дню волонтера.

Основная задача мероприятия – усиление мотивации сбора вторсырья среди населения с целью уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду. Помимо этого, акция направлена на повышение осведомленности водителей, пассажиров и пешеходов о проблеме аварийности на дорогах и предоставление целевой помощи тем, кто пострадал в ДТП. Участникам мероприятия предлагается сдавать вторичное сырье в городских пунктах приема за денежное вознаграждение, а полученные средства перечислять в благотворительный фонд. Более детальная информация размещена на официальном веб-сайте фонда: https://www.fond-edykina.ru



Экологическая направленность акции позволяет привлечь внимание жителей Саратовской области к вопросам переработки бытовых отходов, а также бережного отношения к природе и среде проживания. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуся Иванова