Пожилая саратовчанка лишилась полумиллиона рублей, «собирая инвестиционный портфель»

Пенсионерка из Саратова перевела мошенникам более полумиллиона рублей ради «инвестиционного портфеля».

Жительница Заводского района стала жертвой дистанционных аферистов. В мае ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвесткомпании, и предложил пройти вебинар по биржевому заработку.

После обучения пенсионерку убедили собрать инвестиционный портфель и перевести деньги для конвертации в валюту. Тремя транзакциями она отправила 260 тысяч рублей. Затем злоумышленники сообщили, что для вывода средств нужна дополнительная сумма. Женщина оформила кредит и перевела ещё 268 тысяч рублей.

Обещанной прибыли она так и не получила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга Сергеева