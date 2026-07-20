На ночь закроют переезд в Гагаринском районе Саратова

Железнодорожный переезд в Гагаринском районе закроют на ночь 20 июля.

Движение автотранспорта через переезд на 13-м километре станции Багаевка (пересечение с дорогой «Березина Речка — поселок Тепличный») будет ограничено с 23:00 понедельника 20 июля до 7:00 вторника 21 июля. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на путях.

Водителям предлагают объезжать закрытый участок через переезд у станции Багаевка (в районе пересечения с автодорогой «Багаевка — Александровка») либо по объездной дороге через станцию Кокурино.

Ольга Сергеева