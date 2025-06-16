Позитивных саратовцев позвали торговать мороженым «в веселом коллективе»

В Саратове открылся сезонный набор продавцов мороженого.

С приходом лета местные работодатели активно ищут сотрудников на точки продажи мороженого и прохладительных напитков на набережной и в парках.

Возраст кандидатов: от 16 лет. График работы: 12-часовые смены.

Зарплата: 2000 руб./смена + % с продаж.

В городском парке принимают студентов и пенсионеров. График: 2/2 или 3/3 (с 10:00 до 22:00). Оклад: от 1200 руб./смена.

Крупные сети предлагают месячный доход: 38 000–50 000 руб. Графики: 5/5 или 6/6. Требования: позитив и аккуратность.