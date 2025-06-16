В саратовском сквере вместо боксерских груш повесили старые автомобильные шины

Креативный подход саратовских спортсменов удивил жителей Саратова.

В сообществе «Заводской Online Саратов» появился пост о нестандартном решении местных жителей. В сквере Дружбы народов, где в этом году не установили традиционные боксерские груши, энтузиасты приспособили для тренировок автомобильные покрышки.

Автор публикации отметил, что спортсмены проявили смекалку – вместо груш повесили старые автомобильные покрышки.

Реакция пользователей разделилась: «Практичное решение: и удар развивает, и кулаки закаляет», «Изобретательно, но выглядит довольно примитивно».