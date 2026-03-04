Прахом пошло: Стройка крематория для саратовцев обернулась иском в 21 млн

В Саратове разгорелся хозяйственный спор вокруг строительства объекта ритуальной инфраструктуры.

Информация о поданном иске была зарегистрирована в картотеке Арбитражного суда региона, где истцом выступает ООО «Ритуал», ответчиком — администрация муниципального образования.

Разбирательство касается обстоятельств, связанных с попыткой возведения крематория в границах действующего Елшанского кладбища. По данным судебных актов прошлых лет, надзорные органы выявили факт передачи земли компании без обязательной конкурсной процедуры. Прокуратура опротестовала сделку, что привело к судебному решению в пользу муниципалитета: в 2022 году право собственности на недостроенные объекты было прекращено, а участок возвращен городу.

Теперь хозяйствующий субъект намерен взыскать с казны средства, которые, по мнению заявителя, были потрачены на строительные работы. Сумма заявленных претензий достигла 21 миллиона рублей.

В качестве малоизвестного факта стоит отметить, что сам по себе вопрос о строительстве крематория в Саратове обсуждается не первое десятилетие, однако инициативы предыдущих инвесторов так и не были реализованы. Таким образом, данный участок на Елшанском кладбище стал уже не первой площадкой, где инвестор столкнулся с юридическими препятствиями при попытке создания объекта подобного типа.

Судебное заседание по существу требований «Ритуала» предварительно запланировано на середину марта.

Ольга Сергеева