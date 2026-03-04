Саратовцы могут жаловаться в областной колл-центр на плохое обеспечение лекарствами

В Саратовской области расширили функционал единой диспетчерской службы в сфере здравоохранения.

Теперь операторы кол-центра по номеру 122 принимают от граждан заявки на обеспечение льготными лекарствами. Как пояснили в региональном минздраве, данная услуга стала доступна совсем недавно.

Воспользоваться новой опцией можно в будние дни в промежутке с 9 до 17 часов. В ведомстве добавили, что это далеко не единственная возможность для обратившихся: по тому же номеру по-прежнему можно вызвать врача на дом, записаться на прием в поликлинику, а также уточнить график работы медучреждений и их контактные телефоны.

Ольга Сергеева