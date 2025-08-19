Практика саратовского педагога войдет в методическое пособие для всех учителей страны

В Ставропольском крае проходит XVI Всероссийский молодёжный форум «Машук».

В этом году он объединил более 2250 участников со всех регионов Российской Федерации и стран зарубежья.

В их числе педагог детского технопарка «Кванториум» Саратовского института развития образования Аделина Несмысленова.

В ходе конкурса, посвящённого лучшим практикам образовательных учреждений страны в номинации, Аделина представила собственную практику «Мотивация через сторителлинг», получила поддержку народного голосования и попала в двадцатку лидеров.

По итогам конкурса жюри признали её работу лучшей в номинации «Вдохновители». Её практику внесут в специальное методическое пособие для преподавателей, которое станет доступным по всей стране. Кроме того, организатор конференции пригласил Аделину на Форум «Машук» в следующем году уже в роли эксперта-педагога.

Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.