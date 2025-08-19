Завершается ремонт старейшей поликлиники Балакова

Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения города Балаково Саратовской области вступает в заключительную стадию.
Как сообщает министерство здравоохранения, сейчас в помещении работают маляры-отделочники. На стены врачебных кабинетов уже нанесен слой свежей краски цвета «апельсин». Для холла и коридоров выбран теплый оттенок карамели, создающий уютную атмосферу.
Завершена отделка санитарных узлов, включая санузел для инвалидов, для которого был специально расширен дверной проем в соответствии с актуальными требованиями.
«В ходе разработки проектно-сметной документации было продумано все. Центральный вход преобразила новая входная группа с удобным пандусом и ступенями, покрытыми специальной плиткой. Также оборудован отдельный вход для пациентов в отделение неотложной помощи. Срок сдачи объекта запланирован на конец августа. С нетерпением ждем открытия!» — рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.
