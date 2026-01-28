Права граждан при взыскании долгов дополнительно защитят

Госдума приняла закон, согласно которому кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом просроченной задолженности, будут отчитываться перед ФССП об этой деятельности.
Сейчас такие отчеты направляют только профессиональные коллекторские организации.
«Ключевыми показателями в отчетах кредитных и микрофинансовых организаций должны стать соблюдение прав граждан, имеющих просроченную задолженность, и отсутствие нарушений общих правил совершения таких действий», — отмечается в пояснительной записке.
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Подготовила Ольга Сергеева