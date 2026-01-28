Саратовцам рассказали, какие пособия и выплаты зависят от прожиточного минимума

Госуслуги напомнили, как прожиточный минимум влияет на выплаты семьям.
Величина регионального прожиточного минимума является ключевым ориентиром для назначения целого ряда социальных выплат и мер поддержки. Как напоминает портал Госуслуг, от этой суммы зависят не только пособия, но и расчет алиментов, а также предоставление многих льгот.
Прожиточный минимум устанавливается как в целом по стране, так и отдельно для каждого субъекта РФ, учитывая стоимость потребительской корзины в регионе.
В Саратовской области на четвертый квартал 2025 года установлены следующие значения:
На душу населения — 15 909 рублей.
Для трудоспособного населения — 17 341 рубль.
Для пенсионеров — 13 682 рубля.
Для детей — 15 432 рубля.
Именно эти суммы используются для расчета адресной поддержки семей, в том числе выплат на детей. Портал Госуслуг рекомендует родителям ознакомиться с актуальными значениями, чтобы понимать свои права на получение пособий.
Ольга Сергеева