Правительство РФ взяло на свой особый контроль стройку аэропорта в Балакове

Правительство РФ включило реконструкцию аэропорта Балаково в перечень инфраструктурных проектов, находящихся под особым контролем. Объект вошел в список из 29 приоритетных инициатив, финансируемых в рамках госпрограмм и ФНБ.

Особый контроль позволит исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность использования бюджетных средств. Согласно проекту, аэропорт будет обслуживать до 98 тыс. пассажиров в год и сможет принимать самолеты Boeing 737 и МС-21.

Инициатива реконструкции была выдвинута председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В настоящее время на объекте уже ведутся работы по строительству ВПП длиной 2,5 км.