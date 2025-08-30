В Саратовской области восстанавливают детский лагерь «Зеркальный»

Духовное управление мусульман Саратовской области ведет активную работу по восстановлению детского лагеря «Зеркальный».

Напомним, «Зеркальный» расположен в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Масштабная инициатива направлена на возрождение значимого социального проекта, призванного обеспечить качественный летний отдых и всестороннее развитие для детей.

Начиная с 2012 года детский лагерь на протяжении многих лет принимал тысячи детей со всей России. Для них были организованы насыщенные образовательные и спортивно-оздоровительные смены. Однако в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией и пандемией, было принято решение о временной приостановке работы лагеря.

На совещании с министром образования Саратовской области Александром Пажитневым муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов представил обширный доклад о многолетнем опыте работы лагеря и обозначил критическую необходимость масштабной модернизации его инфраструктуры.

Обсуждались вопросы капитального ремонта жилых и административных корпусов, комплексного благоустройства территории и создания всех необходимых условий для комфортного и безопасного пребывания детей.

Был организован выездной осмотр инфраструктуры лагеря, в котором приняли участие заместитель министра образования Саратовской области Галина Калягина, представители администрации Базарно-Карабулакского района, специалисты Роспотребнадзора, МЧС и эксперты в области строительно-ремонтных работ. В ходе инспекции были тщательно проверены противопожарная система безопасности, состояние оборудования столовой, готовность медицинского пункта и бытовых условий, а также определены приоритетные задачи для дальнейших шагов по восстановлению.

Отдельно стоит отметить постоянную поддержку, оказываемую лагерю. Духовное управление мусульман Саратовской области выражает признательность губернатору Саратовской области Роману Бусаргину и правительству региона за содействие в улучшении материально-технической базы лагеря в прошлые и текущий годы. Эта помощь является важным фактором в реализации проекта по возрождению.

Напомним, для обеспечения целенаправленной подготовки и эффективной реализации будущих детских летних смен, в 2024 году Духовным управлением мусульман Саратовской области была учреждена автономная некоммерческая организация «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Зеркальный». В настоящее время руководство ДУМСО и сотрудники АНО прилагают все усилия, чтобы лагерь смог возобновить свою работу в полноценном режиме уже в 2026 году. Особое внимание уделяется не только инфраструктурным вопросам, но и подготовке квалифицированного персонала и волонтеров. Планируется реализация проектов по их обучению для работы с детьми различных социальных категорий, включая воспитанников из малообеспеченных семей и тех, кто сталкивается с определенными жизненными трудностями.