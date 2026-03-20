Правоохранители задержали саратовских киберпреступников за схему с трафиком и 3 тыс. сим-карт

В Саратове и Энгельсе задержали группу мошенников с тремя тысячами сим-карт.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Саратовской области совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

В ходе обысков в съемных квартирах Саратова и Энгельса силовики изъяли СИМ-бокс, компьютерную технику, оборудование и более трех тысяч сим-карт, предназначенных для мошеннической деятельности. Операцию провели при поддержке спецподразделений Росгвардии.

В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к деятельности организованной группы. Аналогичные случаи ранее фиксировались в Саратове в феврале, а также в Москве, где задержали двух саратовцев с подобной схемой.

