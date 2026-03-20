В Саратовском регионе приток специалистов в госмедицину впервые превысил отток

В регионе впервые приход новых медиков в государственные клиники превысил число уволившихся.

19 марта в Саратовской областной думе прошли слушания о готовности региона к новым федеральным нормам кадровой политики в здравоохранении. Первый замминистра здравоохранения Елена Степченкова представила данные по кадровой ситуации.

По информации ведомства, в регионе работают 8 567 врачей и 19 973 средних медработника. В 2025 году впервые за долгое время приток специалистов превысил отток: прибыл 941 врач и 234 средних медработника. При этом дефицит кадров сохраняется: требуется 1 232 врача и 1 291 медработник среднего звена.

Снижению дефицита мешает ряд факторов: выход на пенсию (около 150 человек ежегодно), отток в столицы и частные клиники (примерно 100 специалистов), а также уход из профессии (более 100 человек за 2025 год).

Ольга Сергеева