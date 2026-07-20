Праздничный трюк обернулся больницей: саратовец обжёг лицо

Житель Саратова пытался эффектно задуть свечи, но горючее попало на лицо и одежду.

Саратовец устроил файер-шоу на собственном дне рождения и поплатился ожогами. Как стало известно, во время застолья именинник решил повторить популярный в интернете фокус — задуть свечи на торте струёй огня изо рта. В процессе часть горючей жидкости вытекла и воспламенилась, пламя мгновенно охватило лицо и одежду.

К счастью, рядом находился бассейн — парень бросился в воду и избежал ещё более серьёзных травм. Инцидент произошёл больше месяца назад, однако ожоги на лице до сих пор не зажили.

Ольга Андреева