Праздник начинается: на Театральной площади «растёт» главная ёлка города

На Театральной площади Саратова начался монтаж главного символа предстоящих праздников. Специалисты муниципального предприятия «Саргорсвет» приступили к сборке каркаса и подиума для новогодней елки.

Диаметр праздничной конструкции составит 8 метров. Общая высота елки вместе с установленной на вершине звездой достигнет 22 метров.

В ближайшие дни каркас начнут украшать многочисленными гирляндами, шарами и другими традиционными декоративными элементами, чтобы к началу праздников елка предстала во всей своей красе.

Алика Толоконникова