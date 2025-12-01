Символизм в столице: Выставка саратовских художников открывается на ВДНХ

С 19 декабря на ВДНХ можно будет увидеть более 200 работ саратовских художников-символистов, включая шедевры Борисова-Мусатова и Петрова-Водкина, которые покажут их творческий путь между двумя столицами.

19 декабря на ВДНХ откроется крупная выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Организованная Музеем Москвы, она будет работать до 17 мая 2026 года.

В экспозиции представлено более 200 произведений из 14 российских музеев. Основу составляют 80 работ из собрания Саратовского художественного музея имени Радищева, включая картины Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Кузнецова.

Выставка покажет эволюцию саратовских художников: от участия в объединениях «Голубая роза» и «Алая роза» к авангардным экспериментам и советскому монументальному искусству. Это уникальный взгляд на то, как региональные традиции Поволжья повлияли на всю историю русского искусства.

Алика Толоконникова