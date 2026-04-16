Предприниматель из Саратова судится с экс-депутатом Курихиным из-за статьи в его СМИ

В Волжский районный суд Саратова 14 апреля поступил гражданский иск от предпринимательницы Веры Шульковой.

Ответчиками по делу значатся ООО «Медиа Мир» (учредитель информационного портала «Взгляд Инфо»), бывший депутат областной думы Сергей Курихин, которому аффилировано данное СМИ, а также региональное управление Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, истица требует защиты чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стала публикация на сайте «Взгляд Инфо» от 31 марта, которую госпожа Шулькова намерена опровергнуть. Об этом сообщило издание «Общественное мнение».

Выяснилось, что в заметке сообщалось об аресте предпринимательницы якобы со ссылкой на СК. При этом в действительности мера пресечения в виде домашнего ареста ей не назначалась. Попытка досудебного урегулирования не удалась: запрос в СУ СКР и письмо с требованием опубликовать опровержение остались без ответа.

Рассматривать иск будет судья Анна Михайлова. В качестве третьих лиц к делу привлечены прокуратура, МВД, региональное УФСБ и Роскомнадзор.

Ранее в этом же суде слушалась жалоба Веры Шульковой на незаконные действия следствия — речь шла об изъятии личных вещей без составления протокола. Саму предпринимательницу подозревают в покушении на мошенничество (части 30 и 159 УК РФ). По версии обвинения, она пыталась получить деньги при разрешении коммерческого спора между бизнесменами.

Сама Шулькова настаивает на провокации, заявляя, что никаких денег не брала и тем более не вымогала. Она связывает уголовное преследование с экс-депутатом Сергеем Курихиным: женщина проходит ключевым свидетелем по делу об изъятии в госсобственность торговой галереи «Каштан» (стоимостью более двух миллиардов рублей), принадлежащей матери господина Курихина.

После выхода сюжета на канале «Россия-24» глава СК Александр Бастрыкин потребовал от саратовского управления предоставить доклад.

Ольга Сергеева