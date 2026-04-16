Панков предложил коллективу школы в Аткарске вместе контролировать качество ремонта

Депутат Госдумы Николай Панков встретился в Аткарске с коллективом школы №8.

Об этом он рассказал в своем канале в МАХ.

«Здесь начался капитальный ремонт двух корпусов. Отмечу, более 70 млн привлечены из федерального бюджета. Здание историческое, построено в 1887 году, что требует ответственного подхода. Строители приступили к внутренним работам. В школе появятся мастерские для уроков труда, комфортные классы, современный пищеблок. Пообщался и с поварами. С теми, кто работает более 20 лет. Они говорят, что после ремонта будут готовить пищу самостоятельно. Считаю, это правильно.

Вместе будем следить за сроками и качеством работ. Учителя отмечают, что организация работает добросовестно.

Увы, так происходит не везде. На прошлой неделе жители села Альшанка Екатериновского района рассказали о некачественной работе подрядчика по ремонту Дома культуры. Завтра в министерстве рассматривается этот вопрос. Как говорят жители, после нашей встречи в ДК строители начали работать активнее», — отметил Николай Панков.