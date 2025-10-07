Предприниматели Саратовской области привлекли более 950 млн. рублей благодаря господдержке

За 9 месяцев 2025 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 61 поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 374 млн. рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 953 млн. рублей.

Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.Гарантийный фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Так, с начала своей деятельности Фондом уже предоставлено 1 603 поручительств на общую сумму 7 млрд. 317 млн. рублей, что помогло привлечь 19 млрд. 786 млн. руб. кредитных средств.

В 9 месяцев 2025 года за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 16 муниципальных районов области. Лидерами в обращении за поддержкой Фонда стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Пугачевского и Советского муниципальных районов области.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей. Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте Фонда https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.