Саратовская полиция разыскивает свидетелей ДТП на улице Чернышевского

Следственное управление регионального МВД обращается к жителям Саратова с просьбой помочь в расследовании дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 августа около 01:40 на улице Чернышевского. В районе дома №60/62 водитель автомобиля «Ауди А5» совершил наезд на 60-летнего пешехода.

Правоохранительные органы разыскивают очевидцев инцидента и лиц, располагающих любой значимой информацией о случившемся. Сведения можно передать по телефону 8(8452) 99-46-67 или лично обратиться по адресу: ул. Чернышевского, 88, кабинет 804.

Расследование ведет следственный отдел по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области. Любая информация может оказаться важной для установления всех обстоятельств происшествия.

Алена Орешкина