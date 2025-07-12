Предпринимательницу из Саратова оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку

ИП в Саратове оштрафовали на 100 тысяч за продажу пива несовершеннолетнему.

Управление ФССП сообщило, что владелица магазина на окраине областного центра была оштрафована за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

В декабре 2023 года в её торговой точке подростку продали две бутылки пива. Полиция составила протокол, а суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако предпринимательница не стала добровольно выплачивать сумму.

Только после того, как судебные приставы арестовали её счета, она полностью погасила задолженность.

Нарушение правил продажи алкоголя несовершеннолетним влечёт серьёзные штрафы, а уклонение от их уплаты — принудительное взыскание.