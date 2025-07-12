В Саратовской области продолжат расчищать два водохранилища и русла рек

В 2025 году в Саратовской области планируется провести работы по расчистке двух водохранилищ и русел рек.

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Денис Трошин.

В настоящее время завершаются работы на водохранилище реки Большой Узень возле села Милорадовка Краснопартизанского района. Протяжённость участка составляет 0,72 километра. Также идёт расчистка русла реки Хопёр в Балашове на участке длиной 4,4 километра. Кроме того, запланированы работы на реке Аткара в Аткарске протяжённостью 0,1 километра.

По данным чиновника, за последние пять лет в области уже расчистили 18,5 километра речных русел. На эти цели было направлено более 265 миллионов рублей.

Эти мероприятия проводятся для улучшения экологического состояния водоёмов, снижения риска подтоплений и обеспечения устойчивого водоснабжения.