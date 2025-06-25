Предпринимателя ждет суд за смерть молодого саратовца на складе Ozon

В Саратове возбуждено уголовное дело против бизнесмена после гибели строителя на объекте Ozon.
37-летнего ИП привлекут к ответственности за нарушение техники безопасности, приведшее к трагическому случаю на строительной площадке.
Согласно материалам следствия, 26-летний работник сорвался с пятиметровой высоты при выполнении монтажных работ. Медики не смогли спасти пострадавшего — он умер в медицинском учреждении.
Расследование показало, что предприниматель:
Не провел обязательный инструктаж по охране труда
Не оформил необходимые разрешительные документы
Не осуществлял должный контроль за производственным процессом
Обвиняемый свою причастность к происшествию отрицает. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.