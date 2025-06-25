Предпринимателя ждет суд за смерть молодого саратовца на складе Ozon

В Саратове возбуждено уголовное дело против бизнесмена после гибели строителя на объекте Ozon.

37-летнего ИП привлекут к ответственности за нарушение техники безопасности, приведшее к трагическому случаю на строительной площадке.

Согласно материалам следствия, 26-летний работник сорвался с пятиметровой высоты при выполнении монтажных работ. Медики не смогли спасти пострадавшего — он умер в медицинском учреждении.

Расследование показало, что предприниматель:

Не провел обязательный инструктаж по охране труда

Не оформил необходимые разрешительные документы

Не осуществлял должный контроль за производственным процессом

Обвиняемый свою причастность к происшествию отрицает. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.