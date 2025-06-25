В Саратовской области за день сбили 8 украинских беспилотников

Саратовская область успешно отразила атаки украинских БПЛА.
Накануне 24 июня силами ПВО над регионом сбито 8 беспилотников.
По данным Минобороны, перехваты происходили в несколько этапов:
3 аппарата (9:05-13:50)
1 БПЛА (14:00-17:05)
3 дрона (17:10-20:50)
1 цель (22:15-23:40)
Губернатор Роман Бусаргин сообщил о пострадавшем в результате атаки. Вечером жителей предупредили о новой угрозе.
Из-за угрозы аэропорт «Гагарин» временно ограничил полеты, перенаправив один рейс. К 0:40 25 июня работа нормализовалась. Однако утром 25 июня вновь введен план «Ковер».
Ночью (23:45-6:40) новых атак не зафиксировано.