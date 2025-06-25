В Саратовской области за день сбили 8 украинских беспилотников

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Саратовская область успешно отразила атаки украинских БПЛА.

Накануне 24 июня силами ПВО над регионом сбито 8 беспилотников.

По данным Минобороны, перехваты происходили в несколько этапов:

3 аппарата (9:05-13:50)

1 БПЛА (14:00-17:05)

3 дрона (17:10-20:50)

1 цель (22:15-23:40)

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о пострадавшем в результате атаки. Вечером жителей предупредили о новой угрозе.

Из-за угрозы аэропорт «Гагарин» временно ограничил полеты, перенаправив один рейс. К 0:40 25 июня работа нормализовалась. Однако утром 25 июня вновь введен план «Ковер».

Ночью (23:45-6:40) новых атак не зафиксировано.