Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего

Косян Араик Карибович, председатель Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк», член Общественной палаты области:

-Руководство и члены Армянской общины Саратовской области «Крунк» решительно осуждают действия мужчины, который нанес телесные повреждения подростку в ходе урока в 86 школе г. Саратова. Оправдание этому поступку нельзя найти. Какие бы не возникали проблемы между детьми, решать их таким образом недопустимо. Это аморальное поведение зрелого мужчины должно быть наказано по всей строгости закона. Правоохранительные и следственные органы занимаются этим вопросом. Они дадут объективную правовую оценку инциденту.