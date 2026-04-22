Преемник Михаила Исаева в мэрии берет в кредит первые 1,75 млрд рублей

Администрация Саратова, которую возглавляет Игорь Молчанов, объявила сегодня пять очередных аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Целью привлечения займов вновь стало финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования. Мэрия планирует открыть пять возобновляемых кредитных линий: две по 500 миллионов рублей и три по 250 миллионов рублей.

Таким образом, всего в кредит будет взято 1 миллиард 750 миллионов рублей под 17,25% годовых. Проценты по займам составляют 297 миллионов 149 тысяч рублей, источник их погашения и самих кредитов — городской бюджет.

Заявки от участников торгов принимаются до 30 апреля, итоги подведут 4 мая.

Отметим, дефицит бюджета Саратова сейчас составляет почти 2,6 миллиарда рублей. При этом с апреля прошлого года по март текущего (после возвращения в кресло мэра уже бывшего мэра Михаила Исаева) администрация Саратова набрала кредитов на 9,2 миллиарда рублей.