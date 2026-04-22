Скандальный экс-депутат Валерий Рашкин из Саратова планирует снова баллотироваться в Госдуму

Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, известный по скандалу с незаконной охотой на лося, заявил о планах участвовать в парламентских выборах осенью 2026 года.

В интервью «Вестям» он сообщил, что намерен выдвигаться от Иркутской области, хотя ранее представлял Саратовскую область и до сих пор состоит на учёте в Саратове.

«Предложение получил, сейчас проходим поддержку народного кандидата», — сказал Рашкин.

Напомним, в октябре 2021 года депутата Госдумы от КПРФ с приятелем остановили сотрудники охотнадзора Саратовской области — в багажнике их автомобиля обнаружили разделанную тушу лося, а разрешающих охоту документов не оказалось, от медосвидетельствования народный избранник отказался.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трём годам условного срока, а в мае того же года его досрочно лишили депутатского мандата.

