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В Научно-технологическом университете «Сириус» прошла научно-практическая конференция «Субъектность личности и коллектива: вопросы исследования и развития», приуроченная к 130-летию со дня рождения Л.С. Выготского.

Ключевыми вопросами конференции стали формирование субъектной позиции обучающегося в образовательном процессе, потенциал коллективного воспитания и обучения, совместная деятельность и личностное/профессиональное самоопределение.

Программа конференции включала лекции ведущих специалистов, обсуждение результатов исследований, мастер-классы и дискуссии. Работа строилась по двум трекам — исследовательскому и педагогическому.

Доцент кафедры прикладной информатики и моделирования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Колобова прошла отбор в состав участников исследовательского трека и выступила с постерным докладом на тему «Современное осмысление феномена субъектности обучающихся в пространстве высшей школы: от культурно-исторической теории к современным практикам развивающего обучения». Она познакомила присутствующих с практическими инструментами развития субъектности, которые применяются кафедрой прикладной информатики и моделирования ПИУ РАНХиГС в работе со студентами направления подготовки «Прикладная информатика».

«Участие в подобных мероприятиях важно. Это и развитие «мягких» и «жестких» навыков современного преподавателя высшей школы, и демонстрация, апробирование имеющихся педагогических наработок. Прежде всего, участвуя в мастер-классах и нетворкингах конференции, я получила новые знания и навыки, обеспечивающие эффективный образовательный процесс в высшей школе. Их я буду ежедневно применять в работе со студентами направления подготовки «Прикладная информатика» и других направлений, причем как в обучении, так и в рамках внеучебных мероприятий. Также мной установлены контакты с коллегами из российских регионов, что позволит в будущем реализовать совместные проекты. Кроме того, то, что мои материалы прошли отбор в Научно-технологическом университете «Сириус», подтверждает высокий уровень преподавания в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина», ‒ отметила Анна Колобова.



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