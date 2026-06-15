Претензии за чужие фотоснимки: в Общественной палате Саратова предложили пути решения

В Саратове на площадке Общественной палаты состоялось обсуждение рисков, связанных с претензиями к СМИ по поводу использования фотоснимков.

Владельцы прав на изображения, основываясь на Гражданском кодексе РФ, требуют выплаты, которые могут варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Особенно остро стоит вопрос по искам, связанным с устаревшими и широко распространенными фотографиями.

Автоматизация процессов, в частности использование искусственного интеллекта для выявления нарушений и формирования исков, значительно усугубляет ситуацию. Это позволяет компаниям снижать издержки на юридические услуги, но в то же время создает дополнительные сложности для СМИ. Подтверждение прав на ранее купленные снимки становится настоящей проблемой, так как многие организации утратили платежные документы.

Кроме того, возникают новые претензии, касающиеся нелицензионных шрифтов, что также создает дополнительные риски для медиа.

В ходе круглого стола участники предложили несколько решений:

Ограничение срока подачи претензий: Установить срок в три года для подачи исков, что поможет избежать ситуаций, когда старые снимки становятся предметом споров.

Компенсация в зависимости от рыночной стоимости: Привязать размер компенсации к рыночной стоимости фотографии, что сделает выплаты более справедливыми.

Пресечение злоупотреблений: Разработать меры для предотвращения злоупотреблений нормами об интеллектуальной собственности.



Участники обсуждения подчеркнули, что текущие иски могут привести к серьезным финансовым последствиям для СМИ и государственных учреждений, вплоть до их финансового краха. Это создает необходимость в срочных мерах для защиты интересов медиа и обеспечения их устойчивости в условиях растущих юридических рисков.

Ольга Сергеева