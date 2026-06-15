Военкомат ведет набор добровольцев в отряд против дронов «БАРС-САРАТОВ»

В Саратовской области продолжается набор в добровольческий отряд.

Подразделение «БАРС-САРАТОВ» будет заниматься охраной промышленных объектов региона от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Задачи отряда будут выполняться исключительно на территории области.

Добровольцам гарантируется:

Высокое денежное содержание: Ежемесячные выплаты составляют не менее 120 тысяч рублей. Это включает:

Денежное довольствие от Министерства обороны РФ за пребывание в резерве (до 6,2 тыс. руб.) и за участие в сборах (до 57 тыс. руб.).

Денежное довольствие от предприятий за участие в сборах (до 100 тыс. руб.).

Сохранение рабочего места: За добровольцами сохраняются их рабочие места и средняя заработная плата.

Питание и обмундирование: Предоставляются продовольствие и необходимая экипировка.

Профессиональная переподготовка: Возможность пройти обучение на полигоне.



Для участия в отряде кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Мужчины в возрасте от 52 до 62 лет (в зависимости от воинского звания).

Гражданство Российской Федерации.

Отсутствие судимости.

Хорошее состояние здоровья.

Отбор кандидатов осуществляется через военные комиссариаты. Для получения дополнительной информации можно обратиться:

Военный комиссариат Саратовской области:

Адрес: г. Саратов, Мирный переулок, д. 12

Телефон: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23

Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельского районов:

Адрес: г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 34

Телефон: 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52

Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов:

Адрес: г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 93

Телефон: 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12

Набор в отряд «БАРС-САРАТОВ» — это возможность не только защитить свой регион, но и получить достойное вознаграждение за свою службу.

Ольга Сергеева