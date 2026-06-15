Военкомат ведет набор добровольцев в отряд против дронов «БАРС-САРАТОВ»

В Саратовской области продолжается набор в добровольческий отряд.
Подразделение «БАРС-САРАТОВ» будет заниматься охраной промышленных объектов региона от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Задачи отряда будут выполняться исключительно на территории области.
Добровольцам гарантируется:
- Высокое денежное содержание: Ежемесячные выплаты составляют не менее 120 тысяч рублей. Это включает:
- Денежное довольствие от Министерства обороны РФ за пребывание в резерве (до 6,2 тыс. руб.) и за участие в сборах (до 57 тыс. руб.).
- Денежное довольствие от предприятий за участие в сборах (до 100 тыс. руб.).
- Сохранение рабочего места: За добровольцами сохраняются их рабочие места и средняя заработная плата.
- Питание и обмундирование: Предоставляются продовольствие и необходимая экипировка.
- Профессиональная переподготовка: Возможность пройти обучение на полигоне.
Для участия в отряде кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- Мужчины в возрасте от 52 до 62 лет (в зависимости от воинского звания).
- Гражданство Российской Федерации.
- Отсутствие судимости.
- Хорошее состояние здоровья.
Отбор кандидатов осуществляется через военные комиссариаты. Для получения дополнительной информации можно обратиться:
- Военный комиссариат Саратовской области:
- Адрес: г. Саратов, Мирный переулок, д. 12
- Телефон: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23
- Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельского районов:
- Адрес: г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 34
- Телефон: 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52
- Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов:
- Адрес: г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 93
- Телефон: 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12
Набор в отряд «БАРС-САРАТОВ» — это возможность не только защитить свой регион, но и получить достойное вознаграждение за свою службу.
Ольга Сергеева