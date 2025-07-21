Презентован металлургический кластер в Балакове на 2,5 тысячи рабочих мест

В Балакове создадут металлургический кластер с инвестициями 60 млрд рублей.

В проект войдут минимум пять предприятий из Саратовской области и Краснодарского края. Они будут выпускать сталь, двутавры и длинномерные рельсы. Запуск намечен на 2026 год, к 2030-му создадут 2,5 тыс. рабочих мест.

Проект представлен на федеральной площадке минпромторга. Замминистра Елена Сафонова отметила готовую инфраструктуру, включая особую экономическую зону «Алмаз».

Ранее сообщалось, что «Металлургический завод Балаково» вложит в кластер 68,8 млрд рублей. Также планируются грузовой терминал, транспортный хаб и модернизация аэропорта.