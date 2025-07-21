В Саратовской области начинают судить семерых браконьеров на лося

В Саратовской области семерых жителей Екатериновского района обвиняют в незаконной охоте.

Как сообщает прокуратура, 15 января группа нарушителей добыла в лесу взрослую лосиху и детеныша без соответствующих разрешений.

Добытые туши злоумышленники разделили между собой. Возбуждено уголовное дело по статье о групповом браконьерстве. Ущерб экологии оценен в 160 тыс. рублей. В рамках расследования конфискованы три автомобиля подозреваемых.

Следствие завершено, материалы направлены в Ртищевский суд для дальнейшего разбирательства.