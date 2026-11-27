Владимир Путин назначил трёх саратовских судей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 6-летний срок полномочий трёх судей. Заместителем председателя Саратовского областного суда стала Елена Аршинова (судья облсуда с 2012 года), заместителем председателя Октябрьского районного суда Саратова — Александр Суранов, судьёй Пугачёвского районного суда — Марина Катышева.

Напомним, 23 сентября председатель облсуда Олег Ляпин остался без заместителей — Артёма Аниканова и Ирины Ефимовой: Высшая квалификационная коллегия судей вынесла всем троим замечания по итогам комплексной проверки, выявившей системные нарушения. До назначения Аршиновой в облсуде оставался лишь один зампред — Олег Бодров.