Президент РФ отметил госнаградами выдающихся саратовцев

Глава государства подписал указ о поощрении жителей Саратовской области, проявивших себя в научно-образовательной сфере, медицине и общественной деятельности.

Об этом сообщает Telegram-канал «Время Саратовское Z» со ссылкой на официальный документ.

За самоотверженную гуманитарную работу медаль Луки Крымского присуждена ассистенту кафедры Саратовского медицинского университета Евгении Эверте. В сфере высшего образования почётный статус заслуженного деятеля науки РФ присвоен профессору СГЮА Наталье Лопашенко, а руководителю одной из кафедр СГМУ Юрию Спиваковскому — звание заслуженного врача страны.

Кроме того, государственное признание за многолетнюю службу в клиниках Энгельса и Саратова получили Светлана Скребкова и Екатерина Шамова, ставшие заслуженными работниками здравоохранения России. Согласно президентскому распоряжению, за ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен ветеран, подполковник в отставке Алексей Жуков.