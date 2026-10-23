Саратов может остаться без арт-маяка и гигантской гармони из-за жалобы петербургской фирмы

Закупку маяка и гармони к Новому году в Саратове приостановили из-за жалобы из Петербурга.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, МБУ «Саргорсвет» объявил аукцион с начальной стоимостью 3 млн 934 тыс. рублей. Победитель должен был установить маяк высотой от 4,8 до 5,2 метра с подиумом, подсветкой и надписью «Саратов», а также арт-объект «Гармонь» высотой от 1,9 до 2,1 метра и длиной 3,1–3,3 метра.

На аукцион подана всего одна заявка — кандидат согласился выполнить работы за 3 млн 910 тыс. рублей. Однако закупку приостановили по жалобе ООО «И-КАБЕЛЬ», которую рассмотрит УФАС по Саратовской области. В жалобе организация заявляет о технических ошибках заказчика и неопределённых требованиях: некорректное указание ГОСТа, противоречивые требования к материалам и количеству элементов, несоответствие размеров металлических труб, а также отсутствие указания места монтажа. «Определение места установки «по согласованию» на этапе подачи заявки не позволяет участнику оценить трудозатраты на монтаж, необходимость применения спецтехники, а также требования к подключению к сетям», — указывает «И-КАБЕЛЬ».

Гендиректор организации Александр Шкотов просит, помимо приостановки закупки, признать в действиях «Саргорсвета» нарушения, выдать предписание об их устранении и возбудить административное производство в отношении виновников.

Согласно данным системы проверки контрагентов Seldon.Basis, ООО «И-КАБЕЛЬ» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2019 году, занимается оптовой неспециализированной торговлей и выполнило 13 госконтрактов, связанных с оптическими и оптоволоконными кабелями, ни один из которых не связан с Саратовской областью.