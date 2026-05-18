Президентские гранты на 125 млн рублей привлекли саратовские деятели культуры

Саратовские деятели культуры привлекли гранты на 125 млн рублей.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Средства выделены Президентским фондом культурных инициатив. С 2021 года в регионе реализовано 76 проектов.

Среди них — фестиваль «Ожившая история Саратова», благотворительные спектакли театров и вокальный конкурс «Голоса города» в Балаковском районе.

Ранее 50 млн рублей направили на оснащение 13 детских школ искусств. Для четырёх из них приобрели рояли, пианино, духовые инструменты, аккордеоны, баян и гитару на сумму свыше 16 млн рублей.

Ольга Сергеева