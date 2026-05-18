Туристам показали самый мощный родник Саратовской области

Самый мощный родник в Саратовской области может стать точкой притяжения туристов.

Студёный родник в Петровском районе может стать новой точкой притяжения. Об этом в воскресенье, 17 мая, рассказал в своём канале в MAX глава района Максим Калядин.

«Студёный родник — самый мощный источник во всей Саратовской области. Его дебет — 60 куб. метров в час. Вода — самого высокого качества», — пояснил чиновник.

По мнению Калядина, необходимо установить указатели, которые помогут туристам увидеть этот необычный памятник природы. Кроме того, объект скоро должен появиться на интерактивных картах.

