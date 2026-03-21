При поддержке Фонда президентских грантов саратовцы помогают вынужденным переселенцам

Команда Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» приступила к реализации проекта «Жизнь продолжается 2.0».

Как сообщает паблик «Политика и общество», эта инициатива стала продолжением системной работы по поддержке вынужденных переселенцев и осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект направлен на оказание комплексной помощи гражданам из ДНР и ЛНР, временно находящимся на территории региона и проживающим в пункте временного размещения «Сокол». Деятельность команды охватывает не только адресную психологическую поддержку, но и содействие в адаптации к новым условиям через организацию активного досуга и обучение полезным прикладным навыкам.

В частности, в рамках проекта организованы индивидуальные и групповые консультации с профессиональными психологами, регулярные секции лечебной физкультуры и тренировки по настольному теннису, занятия по рисованию и курсы по первой помощи с использованием современного симуляционного оборудования.

Ключевым направлением проекта стала подготовка по оказанию первой помощи. Специалисты регионального отделения Российского Красного Креста на практике продемонстрировали технику сердечно-легочной реанимации с использованием современных тренажеров-симуляторов. Участники получили не только необходимые теоретические знания, но и возможность отработать важные практические навыки, позволяющие действовать грамотно и уверенно в экстренных ситуациях.

Реализация проекта «Жизнь продолжается 2.0» обеспечивается командой профессионалов, которые регулярно проходят специализированное обучение, отслеживая последние тенденции в социальной работе и психологии, что позволяет оказывать помощь людям в трудной жизненной ситуации на высоком профессиональном уровне.

Подготовила Ольга Сергеева