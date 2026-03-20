Надежда Сухова встретилась с инициативной группой жителей Авиатора

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова сегодня провела встречу с инициативной группой граждан — жителей мкр. Авиатор Саратова.



Предметом встречи явилось коллективное обращение жителей указанного района об оказании помощи в обеспечении их жилищных прав, а также права на комфортную среду проживания.



Обращение обусловлено действиями строительной компании по возведению возле домов заявителей 25-ти этажных построек.



Граждане сообщили, что строительство новых объектов значительно превысит нормативы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и условиями комфортного проживания, в конце концов, безопасности передвижения по дорогам микрорайона.



— Поступившее обращение взято мною в работу, оно требует дополнительного изучения и получения по доводам заявителей необходимой информации из компетентных органов: Министерства ЖКХ области и администрации муниципального образования «Город Саратов». Мною уже подготовлены запросы в указанные органы с просьбой предоставить запрашиваемую информацию и документы в предельно короткий срок до 24.03.2026. Полученная информация будет использована для поиска оснований подготовки и направления в суд административного искового заявления в защиту прав неопределенного круга лиц. Защиту прав горожан совместно с правительством региона в сложившейся ситуации считаю своей приоритетной задачей, — рассказала Сухова.

Подготовила Ольга Сергеева