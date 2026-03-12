При поддержке Володина в Петровске Саратовской области появился «Город мастеров» для детей

В Петровске открылся уникальный «Город мастеров» для детей от 4 до 18 лет.

Новый детский центр дополнительного образования «Город мастеров» начал работу. Под него отреставрировали старинное здание бывшего духовного училища, построенное более 140 лет назад. Возрождение этого объекта культурного наследия стало возможным благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Центр является уникальным для региона: его главная задача — ранняя профориентация школьников. Для воспитанников от 4 до 18 лет открыты 15 различных направлений.

Юные жители Петровска смогут освоить ремесленные профессии: слесарное и гончарное дело, швейное мастерство. Также в центре есть современные кружки — 3D-моделирование и сборка беспилотников. Кроме того, для детей работают мультстудия, собственная радиорубка, агрокласс и театральная студия.

Открытие «Города мастеров» стало частью большого обновления Петровска. При содействии Вячеслава Володина в городе привели в порядок дворы и парки, отреставрировали исторические здания, построили новые социальные объекты и модернизировали транспортную инфраструктуру.

Ольга Сергеева